Moški v Ormožu stopil na šolski avtobus in se nasilno obnašal do otrok

Ormož, 12. novembra - Ormoški policisti so v petek v popoldanskem času obravnavali 37-letnega moškega, ki je neupravičeno vstopil na šolski avtobus in se žaljivo ter nasilno obnašal do otrok. Ker so bili podani utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja nasilništva, so policisti osumljencu odvzeli prostost ter zoper njega odredili pridržanje.