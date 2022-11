Nočni prepir na Ptuju se je prelevil v fizični obračun

Ptuj, 12. novembra - Ptujski policisti so danes ponoči obravnavali kaznivi dejanji lahke in hude telesne poškodbe. Na parkirnem prostoru na Ptuju je med osebami prišlo do prepira in nato do fizičnega obračuna, med katerim je bil uporabljen tudi nevaren predmet. Poškodovani sta bili dve osebi, nobena pa ni v smrtni nevarnosti. Osumljenca so policisti že izsledili.