Mariborski LPR ponoči s Trga svobode ukradli stojnico

Maribor, 12. novembra - Neznanci so ponoči Listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) s Trga svobode v Mariboru odtujili stojnico, na kateri so zbirali podpise proti sprejetju občinskega prostorskega načrta. Občina jim je zagotovila nadomestno stojnico, a v listi nasprotujejo njeni lokaciji ob boku stojnice Liste Franca Kanglerja.