V Kopru so odprli prenovljeno tržnico

Koper, 12. novembra - Tržnica ob robu mestnega jedra je odslej pokrita in bo uporabna tudi kot prostor za prireditve. V svojevrstno oblikovan nadstrešek in še nekaj izboljšav je občina Koper vložila nekaj manj kot 1,3 milijona evrov. Prodajalci sadja in zelenjave so se po nekaj mesecih vrnili na običajna mesta.