Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo popoldne nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

V nedeljo bo po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije megla ali nizka oblačnost, ponekod ves dan. Drugod bo zjutraj in dopoldne delno jasno, popoldne se bo od juga pooblačilo. Zvečer bo ponekod v južni in zahodni Sloveniji občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 9, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek in v ponedeljek čez dan bo pretežno oblačno, ponekod v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Burja na Primorskem bo v ponedeljek zjutraj ponehala. V torek bo na vzhodu sončno, drugod pretežno oblačno. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodnim Balkanom je v višinah jedro hladnega in vlažnega zraka, ki se bo danes in jutri južno od nas pomikalo proti zahodu.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Popoldne se bo burja ob severnem Jadranu okrepila. V nedeljo bo v krajih severno do nas delno jasno in zjutraj ter dopoldne megleno. Drugod bo pretežno oblačno, v krajih južno od nas bo deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.