Nakashima in Lehečka finalista zaključnega turnirja Next Gen

Milano, 12. novembra - Američan Brandon Nakashima in Čeh Jiri Lehečka sta se uvrstila v finale zaključnega teniškega turnirja Next Gen oziroma tenisačev do 21 let v italijanskem Milanu. Nakashima je bil v polfinalu s 3:1 v nizih boljši od Britanca Jacka Draperja, Lehečka pa od Švicarja Dominica Strickerja.