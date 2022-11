Do zmag rokometašice Nemčije in Romunije

Skopje, 11. novembra - Na rokometnem evropskem prvenstvu za ženske v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji so danes v Skopju odigrali prvi tekmi drugega dela EP tudi v skupini II. Rokometašice Nemčije so s 36:28 premagale Nizozemke, Romunke pa so bile na razburljivem dvoboju z 28:27 boljše od Špank.