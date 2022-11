Newyorške borze sklenile z rastjo

New York, 11. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem in nadaljevali včerajšnjo rast. Rast je posledica četrtkovega sporočila ameriške vlade, da se je letna inflacija cen življenjskih potrebščin oktobra znižala na 7,7 odstotka, kar je najmanj po januarju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.