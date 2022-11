Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11.11.)

Ljubljana, 11. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev, na katerih se bosta pomerila Anže Logar in Nataša Pirc Musar ter o podaljšanju nadzora na meji med Avstrijo in Slovenijo. Prav tako pa so se dotaknili tudi neuspešnega poskusa interpelacije zunanje ministrice Tanje Fajon.