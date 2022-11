Glasgow, 11. novembra - Teniške igralke Švice in Češke so še preostale polfinalistke letošnjega pokala Billie Jean King. Na finalnem turnirju v škotskem Glasgowu so Švicarke danes v skupini A premagale Kanadčanke z 2:1, Čehinje pa so bile v skupini D z 2:1 boljše od Američank.