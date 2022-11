Objavljen javni poziv za imenovanje volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za mandat 2023-2027

Ljubljana, 11. novembra - Državna volilna komisija (DVK) je danes v uradnem listu objavila javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednike in namestnike predsednikov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za mandatno obdobje 2023-2027. Rok prijave je do vključno 12. decembra, so sporočili iz DVK.