ZN: Vlaganja v trajnostne hladne prehranske verige ključnega pomena

Šarm el Šejk, 12. novembra - Ob vedno večji negotovosti glede preskrbe s hrano in podnebni krizi morata politika in gospodarstvo vlagati v trajnostne hladne prehranske verige. Te so namreč ključnega pomena za spopadanje z izzivom prehranjevanja dodatnih dveh milijard ljudi do leta 2050 in večanja odpornosti podeželskih skupnost, so ob podnebni konferenci COP27 objavili ZN.