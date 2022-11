Po prvem dnevu v Velenju 1:1 med Slovenijo in Kitajsko

Velenje, 11. novembra - Uvodni dan dvoboja ženskega teniškega pokala Billie Jean King (BJK) v Velenju sta si Slovenija in Kitajska razdelili izkupiček. Najprej je petindvajseta igralka sveta Qinwen Zheng upravičila vlogo favoritinje in po dveh urah igre premagala Nino Potočnik, 270. na lestvici WTA, na 1:1 pa je izenačila Kaja Juvan z zmago s 6:3 in 6:1 proti Xinyu Wang.