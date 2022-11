Biden na COP27 pozval h krepitvi boja proti podnebnim spremembam

Šarm el Šejk, 11. novembra - ZDA so na dobri poti k doseganju ciljev zmanjšanja emisij, je na podnebni konferenci COP27 zagotovil predsednik ZDA Joe Biden in druge države pozval h krepitvi prizadevanj za omejitev podnebnih sprememb. EU je medtem danes na COP27 z ZDA in nekaterimi drugimi državami podpisala skupno izjavo uvoznikov in izvoznikov energije o zmanjšanju emisij.