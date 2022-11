Na Ljubljanski borzi ta teden pozitivno vzdušje

Ljubljana, 11. novembra - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki ta teden sklenili za približno 9,12 milijona evrov poslov. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je pridobil 3,8 odstotka in se ustavil pri 1042,69 točke. Teden so predvsem zaznamovale objave poslovnih rezultatov nekaterih družb prve kotacije.