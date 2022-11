Država danes s prvim nakazilom draginjskega dodatka za otroke

Ljubljana, 14. novembra - Država bo danes prvič izplačala draginjski dodatek za otroke. Nakazala ga bo družinam z otroki, upravičenim do otroškega dodatka, in sicer v višini dodatka, ki ga dobijo za prvega otroka, od najmanj 21 do največ 123 evrov. Do draginjskega dodatka so upravičene tudi rejniške družine za otroke do 18 leta. Sledili bosta še dve izplačili.