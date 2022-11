Madžarska naj bi privolila v pravosodne reforme za sprostitev sredstev EU

Bruselj, 11. novembra - Po mesecih blokade v pogajanjih med Madžarsko in Evropsko komisijo glede izplačila milijardnih sredstev za okrevanje po pandemiji prihaja do premikov. Vlada v Budimpešti je z Brusljem dosegla dogovor o reformah za okrepitev neodvisnosti pravosodja, kar je bila ena od spornih točk v pogovorih, so povedali viri pri EU.