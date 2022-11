Na poti v Italijo prestregli večjo skupini ilegalnih migrantov iz Burundija in Konga

Nova Gorica, 11. novembra - Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v sredo zgodaj popoldne v neposredni bližini državne meje z Italijo na območju Nove Gorice zaradi suma, da gre za ilegalne migrante, ustavili in kontrolirali večjo skupino tujcev. Med 30 osebami je bilo več mladoletnikov in žensk, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.