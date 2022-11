Začelo se je glasovanje v drugem krogu predsedniških volitev

Ljubljana, 13. novembra - Po vsej Sloveniji so se natanko ob 7. uri odprla vrata več kot 3000 volišč, na katera se bo lahko odpravilo približno 1,7 milijona volilnih upravičencev in v drugem krogu predsedniških volitev med dvema kandidatoma izbiralo novega predsednika oz. predsednico republike. Volivci lahko svoj glas oddajo do 19. ure.