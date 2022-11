Kriptoborza FTX bankrotirala, izvršni direktor odstopil

New York, 11. novembra - Ena največjih platform za trgovanje s kriptovalutami FTX je v ZDA razglasila bankrot, glavni izvršni direktor in ustanovitelj podjetja Sam Bankman-Fried pa je odstopil s položaja, so danes sporočili iz podjetja. Bankrot je sledil odstopu konkurenčne platforme Binance od prevzema s težavami prežete družbe FTX.