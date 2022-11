Pahor v Štorah na otvoritvi nove športne dvorane

Štore, 11. novembra - Predsednik Republike Borut Pahor se je danes dopoldne udeležil slavnostnega odprtja nove športne dvorane v Štorah. Kot je povedal ob tej priložnosti, je športna dvorana sanjska in bo hram štorske skupnosti. Izpostavil je tudi vlogo športnikov v skupnosti in navdih, ki ga prinašajo ljudem, so sporočili iz urada predsednika republike.