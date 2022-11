Big Ben bo po petih letih začel znova redno zvoniti

London, 13. novembra - Londonski Big Ben, svetovno znani zvon Elizabetinega stolpa britanskega parlamenta, ki so ga zaradi obnove za pet let utišali, bo danes ob 12. uri po srednjeevropskem času prvič znova zazvonil. Obnova, ki je vključevala čiščenje in barvanje vseh gibljivih in nepremičnih delov petih zvonov ter urnega mehanizma, je stala okoli 90 milijonov evrov.