Ob polčasu podnebne konference COP27 v ospredje stopajo ministri

Šarm el Šejk, 14. novembra - Podnebna konferenca COP27 se preveša v drugo polovico. Potem ko so se v Šarm el Šejku prejšnji teden zbrali voditelji držav in vlad, bodo ta teden v Egipt pripotovali ministri za okolje in podnebne spremembe. Med njimi bo tudi slovenski minister Uroš Brežan.