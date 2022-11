V Španskih borcih premiera plesne predstave o mesecih

Ljubljana, 12. novembra - V Španskih borcih bo drevi premiera plesne predstave Alegorije mesecev - atributi. Predstava vključuje nihanja, ki jih ustvarjajo meseci. Posamezni meseci so na odru zastopani s podobami iz aktivnega, prazničnega ali delovnega cikla z atributi in ikonografijo personifikacijskih tipov mesecev iz serije literarnih in likovnih podob.