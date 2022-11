Madrid, 11. novembra - Španska nogometna reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu v Katarju, ki bo med 20. novembrom in 18. decembrom, nastopila s številnimi mladimi zvezdniki, kot so Pedri, Gavi, Ansu Fati iz Barcelone in Nico Williams iz Bilbaa, je poročala španska tiskovna agencija EFE.