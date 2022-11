Uefa gostila posebno konvencijo o prihodnosti evropskega nogometa

Nyon, 11. novembra - Evropska nogometna zveza Uefa je na sedežu v Nyonu gostila konvencijo o prihodnosti evropskega nogometa. Na tej so sodelovali vsi deležniki, od nacionalnih zvez, lig, klubov, igralcev, trenerjev, navijačev, agentov, komercialnih partnerjev in odločevalcev. Poudarek je bil na okrepitvi ženskega nogometa, tekmovalnosti in vodenju.