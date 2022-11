V DZ podpora spremembam zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Ljubljana, 11. novembra - Poslanci so naklonjeni predlogu novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim želi vlada med drugim v pravni red vnesti pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah in gotovine pri čezmejnem prenosu ter odpraviti nekatere pomanjkljivosti letos sprejetega novega zakona.