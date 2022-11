Zagovornik načela enakosti za brezplačno cepljenje proti HPV za vse do 26. leta starosti

Ljubljana, 11. novembra - Pri Zagovorniku načela enakosti so prejeli več prijav glede pogojev za dostop do brezplačnega cepljenja proti HPV, kjer prihaja do različne obravnave glede na spol in starost zdravstvenih zavarovancev. Ministrstvu za zdravje in NIJZ so priporočili, naj cepljenje proti HPV brezplačno omogočijo tudi vsem osebam do 26. leta ne glede na spol.