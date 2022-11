Pred vrhom skupine G20 na Baliju danes srečanje voditeljev Kitajske in ZDA

Bali, 14. novembra - Pred dvodnevnim vrhom skupine 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20), ki bo v torek in sredo na indonezijskem otoku Bali, se bosta danes v času še posebej napetih odnosov med državama sestala kitajski voditelj Xi Jinping in ameriški predsednik Joe Biden. Med drugim naj bi govorila o Tajvanu in vojaških aktivnostih Severne Koreje.