V Ljubljani mednarodna konferenca Od skupnega do NFT-jev

Ljubljana, 12. novembra - V Kinu Šiška se bo dopoldne začela mednarodna konferenca umetnikov, hekerjev in raziskovalcev na temo premika v digitalni kulturi od odprto deljenih do na kriptu temelječih oblik lastništva. Konferenca z naslovom Od skupnega do NFT-jev zajema okrogle mize, delavnico, namizno igro, predstavitev knjige in mednarodno skupinsko virtualno razstavo.