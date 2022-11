Ljubljanska borza uvodoma s krepko rastjo

Ljubljana, 11. novembra - Ljubljanska borza je zadnji trgovalni dan tedna začela z rastjo indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Do 11.30 je pridobil 1,72 odstotka. Med blue chipi največjo rast beležijo delnice NLB in Cinkarne Celje, oboje rastejo po več kot triodstotni stopnji. V rdečem so le delnice Telekoma Slovenije. Najbolj prometne pa so tudi danes delnice Krke.