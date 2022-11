Podjetje Pergola za zagotavljanje samooskrbe v gradnjo žage in sušilnice

Radlje ob Dravi, 12. novembra - Podjetje Pergola, ki izdeluje in postavlja nizkoenergetske montažne hiše, v industrijski coni pri Radljah ob Dravi v neposredni bližini obstoječih proizvodnih prostorov gradi žago in sušilnico lesa. Z okoli tri milijone evrov vredno naložbo si želijo predvsem zagotoviti samooskrbo z lesom, je za STA povedal direktor in lastnik družbe Vidko Švajger.