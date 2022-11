V koaliciji za uskladitev pokojnin za 4,5 odstotka, v opoziciji bi več dali revnim upokojencem

Ljubljana, 11. novembra - DZ je danes obravnaval predlog interventnega zakona. Z njim se bodo pokojnine novembra in decembra uskladile za 4,5 odstotka. Za toliko bo tudi omejen dvig oskrbnin v domovih. V Svobodi, SD in Levici so zadovoljni, da bodo upokojenci dobili pomoč, v SDS in NSi pa kritični, ker bodo večji znesek dobili tisti z višjimi prejemki.