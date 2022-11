Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 12. novembra - Pri Mladinski knjigi so izdali knjigo pediatra in infektologa Marka Pokorna z naslovom Smešno, ma non troppo, pri KUD Logos pa knjigo švedskega avtorja, posmrtnega Nobelova nagrajenca za mir, Daga Hammarskjölda Znamenja ob poti. Pri KUD Sodobnost je izšlo delo za otroke Petra Svetine Nekaj je v zraku z ilustracijami Petre Preželj.