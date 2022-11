Gradnja kozinske obvoznice bo lahko stekla

Kozina, 12. novembra - Odpravljene so ovire za začetek gradnje težko pričakovane obvoznice mimo naselij Hrpelje in Kozina. Državna revizijska komisija je namreč zavrnila zahtevek za revizijo družbe CPK na odločitev direkcije za infrastrukturo o izboru izvajalca. Obvoznico bosta za nekaj manj kot sedem milijonov evrov gradila lokalni gradbinec Godina in reški Rudar.