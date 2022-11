Slabo vreme lani zmanjšalo stopnjo samooskrbe z rastlinskimi pridelki

Ljubljana, 13. novembra - Zaradi neugodnih vremenskih razmer so bile stopnje samooskrbe v letu 2021 nižje pri vseh rastlinskih pridelkih. Najbolj se je znižala stopnja samooskrbe s sadjem in krompirjem, malo manj pa z žiti in zelenjavo. Se je pa zvišala stopnja samooskrbe z živalskimi kmetijskimi proizvodi razen z medom, ugotavljajo na Statističnem uradu RS.