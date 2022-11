Šarm el Šejk, 11. novembra - Izpusti ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo fosilna goriva in industrija, bodo letos predvidoma večji za en odstotek in bodo dosegli novo rekordno raven, so danes na podnebni konferenci COP27 v Šarm el Šejku opozorili znanstveniki.