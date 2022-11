Forum nove glasbe tokrat po izboru glasbenikov - izvajalcev

Ljubljana, 12. novembra - V Ljubljani se bo začel tretji Forum nove glasbe, ki ga pripravlja glasbeno društvo Uho. Letošnjega so naslovili Sprememba paradigme, v nasprotju s preteklima izdajama pa so tokrat k oblikovanju programa povabili glasbenike - izvajalce, ki so v skladu z naslovom sestavili šest koncertov. Ti se bodo na različnih prizoriščih zvrstili do 8. decembra.