Avstralske oblasti za krajo zdravstvenih podatkov krivijo ruske hekerje

Sydney, 11. novembra - Za nedavni kibernetski napad, v katerem so hekerji vdrli v podatkovno bazo avstralske zdravstvene zavarovalnice Medibank in začeli na temnem spletu objavljati občutljive podatke njenih skoraj deset milijonov strank, so avstralski organi pregona obtožili ruske hekerje. Ob tem so napovedali sodelovanje z Interpolom in ruskimi kolegi pri preiskavi.