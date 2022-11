Azijske borze krepko navzgor

Tokio, 11. novembra - Borzni indeksi v Aziji so sledili dobremu četrtkovemu razpoloženju na Wall Streetu in današnje trgovanje končali krepko nad gladino. Za veselje so poskrbeli podatki o ameriški inflaciji, ki se je oktobra nepričakovano upočasnila na 7,7 odstotka. Novi podatki bi lahko nekoliko upočasnili tempo zviševanja obrestnih mer v ZDA, poročajo tuje agencije.