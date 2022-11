Referendumi 2022: Stališča organizatorjev referendumske kampanje o spremembah zakona o vladi

Ljubljana, 16. novembra - V kampanjo pred referendumom o spremembah zakona o vladi se je vključilo 10 organizatorjev. Nasprotniki zakona so predvsem proti večjemu številu ministrov v primerjavi s sedanjim. Zagovorniki zakona pa večinoma poudarjajo, da se ima vsakokratna vlada pravico organizirati, kot želi, ter da bodo ministrstva vitkejša in operativnejša.

STA objavlja stališča do referendumskega vprašanja sedmih organizatorjev, ki so se odzvali pozivu k njihovi predstavitvi. Navedeni so glede na tip organizatorja in po vrstnem redu, kot ga je objavila Državna volilna komisija.

POLITIČNA STRANKA

Gibanje Svoboda - ZA

Vsaka vlada si sama določi organizacijo ministrstev, s katerimi bo učinkovito izpolnjevala svoje zaveze. Večje število ministrstev pomeni, da bodo ta vitkejša, operativnejša in se bodo hitreje odzivala na izzive prihodnosti, predvsem na področjih zagotavljanja dostopnih stanovanj, preprečevanja podnebnih sprememb in razvoja ter znanosti. Nova ministrstva bodo delovala znotraj obstoječih finančnih okvirjev, zaposleni bodo zgolj prerazporejeni iz že obstoječih služb in ministrstev, zato zakon ne bo imel finančnega vpliva na državni proračun.

Levica - ZA

Potrditev zakonov bo Levici v vladi omogočila, da bo izpeljala politike izgradnje bolj solidarne družbe in solidarne prihodnosti, in sicer da država sproži obsežen program gradnje novih stanovanj, da bodo ta javna, neprofitna in najemna, z najemninami, ki bodo dostopne vsem. Omogočila bo tudi prenovo dolgotrajne oskrbe, ki bo pravična, kakovostna, vsem dostopna in podprta z vzdržnim dolgoročnim financiranjem, ter reforme v smeri razvijanja ekonomske demokracije, ki prinaša bistveno večjo vključenost delavk in delavcev v lastništvo podjetij.

SDS - PROTI

Novi stolčki, novi stroški. Večje število ministrstev pomeni višje stroške in s tem višje finančno breme za vse. Smo proti povečevanju števila ministrstev za 25 odstotkov. Nemčija je 40-krat večja, pa ima manj ministrstev kot Slovenija. Smo proti novim ministrskim stolčkom za Alenko Bratušek, Luko Mesca, Marjana Šarca in ostale poražence volitev. Smo proti dodatni birokraciji in novim nepotrebnim milijonskim stroškom.

Socialni demokrati (SD) - ZA

Aktualna vlada je na zadnjih volitvah dobila jasen mandat državljanov Slovenije ter ima pravico, da se organizira na način, za katerega verjame, da ji bo omogočil upravičenje zaupanja ljudi in izvedbo svojega programa. Novi zakon bo zagotovil odzivno in učinkovito vlado, ki razume svoje poslanstvo in se odziva na potrebe prebivalcev ter deluje za družbeno in okoljsko dobrobit. Med drugim v SD ocenjujemo, da je dobro, da bo nova organizacija vlade omogočila boljše povezovanje športa in turizma ter skladnejši regionalni razvoj.

Slovenska ljudska stranka (SLS) - PROTI

V SLS stojimo na načelu, da mora biti država majhna in učinkovita. Širitev ministrstev s tega vidika samo po sebi ne bo izboljšalo učinkovitosti delovanja države. Raje razmišljajmo o tem, kako bi povišali učinkovitost obstoječega izvajanja nalog države. Prvi korak je uvedba dveh referendumskih dni na leto.

PRAVNA OSEBA

Združenje Gibanje za otroke in družine - PROTI

Gre za širjenje državnega aparata z nepotrebnimi institucijami, saj se te pristojnosti lahko učinkovito izvajajo ob obstoječi organiziranosti ministrstev, medtem ko najbolj nujnega novega resorja - ministrstva za demografijo in starejše vlada ne ustanovi. Celo več, ukinili so urad za demografijo, čeprav se v Sloveniji že 40 let ne rodi dovolj otrok za naravno obnavljanje prebivalstva. Letos se je do septembra rodilo 1200 otrok manj kot lani v istem času.

Zbor za republiko - Inštitut za analize in dialog - PROTI

Nova postavitev ministrstev ne sledi načelu učinkovitosti in racionalnosti. Kot majhna država si ne moremo privoščiti bistveno večjega števila ministrstev, kot jih imajo velike evropske države. Posamezna področja se umetno delijo, združujejo in prenašajo med ministrstvi. Proces je v nasprotju s kohezijsko politiko in regionalnim razvojem. Očitno je novi zakon namenjen le potešitvi kadrovskih apetitov tistih, ki so na volitvah dobili slabo podporo.

*Organizatorji kampanje Lista Franca Kanglerja - Nova ljudska stranka Slovenije (NLS), Zavod za kulturo raznolikosti Open in Društvo Davkoplačevalci se ne damo (DPSND) svojih stališč do postavljenega roka niso posredovali.