NSi z županskimi kandidati med drugim v Ljubljani in Mariboru

Maribor, 11. novembra - NSi bo imela na prihajajočih lokalnih volitvah svoje kandidate za občinske svete v 200 občinah, obenem pa tudi 39 županskih kandidatov, med drugim v Ljubljani in Mariboru. Stranka se po besedah predsednika Mateja Tonina zaveda pomena lokalne samouprave za kakovost življenja ljudi in predlaga dodatna sredstva za javne zavode in nova stanovanja.