V napadu z nožem v Bruslju ubit policist

Bruselj, 11. novembra - V napadu z nožem v belgijski prestolnici Bruselj je bil v četrtek zvečer ubit policist, en pa je bil ranjen, so sporočile belgijske oblasti. Tamkajšnje protiteroristično tožilstvo je prevzelo vodenje preiskave, saj obstaja sum, da za napadom stoji terorističen motiv. Policija je storilca ustrelila v noge in trebuh in je trenutno v bolnišnici.