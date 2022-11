V nedeljo bomo dobili petega predsednika republike

Ljubljana, 11. novembra - Volivci bodo v nedeljo na sedmih predsedniških volitvah v samostojni Sloveniji odločili, kdo bo peti predsednik republike, ki bo nasledil Boruta Pahorja. Izbirali bodo med Anžetom Logarjem in Natašo Pirc Musar, ki sta v prvem krogu med sedmerico kandidatov prejela največ glasov. Glasovanje bo potekalo na 3117 voliščih v Sloveniji in tujini.

Danes je sicer še zadnji dan, ko lahko predsedniška kandidata še nagovarjata volivce, opolnoči se bo namreč končala volilna kampanja in bo nastopil volilni molk. Ta bo trajal vse do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju. Na ministrstvu za notranje zadeve bo v času volilnega molka delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah.

Na volišče le z osebnim dokumentom

V nedeljo bo glasovanje v Sloveniji med 7. in 19. uro potekalo na 2999 rednih voliščih in 88 voliščih omnia. 30 volišč pa bo odprtih v tujini.

Obvestilo volivcu, ki ga je Državna volilna komisija vsem volilnim upravičencem poslala pred prvim krogom predsedniških volitev, velja tudi za nedeljski drugi krog. Vendar to za oddajo glasu ni nujno potrebno, ampak je le informativne narave in pripomoček, da lahko volilni odbor hitreje najde volivca v volilnem imeniku. Posamezniki, ki so obvestilo zavrgli, se lahko volitev udeležijo tudi brez njega, in sicer na istem volišču kot v prvem krogu. Da lahko izkažejo identiteto, pa potrebujejo osebni dokument.

V preteklih treh dneh je bilo na posebnih voliščih možno glasovati tudi predčasno. Predčasnega glasovanja od torka do četrtka se je po podatkih Državne volilne komisije (DVK) udeležilo 76.725 volivcev, kar je približno 4,8 odstotka vseh volilnih upravičencev. Predčasno oddane glasove bodo prešteli v nedeljo po zaprtju volišč.

Za končne izide nedeljskih volitev bo treba sicer počakati še glasovnice po pošti iz Slovenije in tujine, a bo DVK v nedeljo že kmalu bo zaprtju volišč objavila rezultate glede na preštete glasovnice, ko bo najverjetneje tudi jasno, kdo bo novi predsednik ali predsednica republike.

Javnomnenjske raziskave sicer tesno zmago napovedujejo Pirc Musarjevi, ki je v prvem krogu volitev 23. oktobra, v katerem je sodelovalo sedem kandidatov, prejela 26,88 odstotka glasov volivcev. Za Logarja je takrat glasovalo več, to je 33,95 odstotka volivcev. Prvega kroga volitev se je udeležilo 51,74 odstotka volilnih upravičencev. Udeležba je tako znova presegla 50 odstotkov, kar se ni zgodilo že od leta 2007.

Po mnenju analitikov bo ključna za izid volilna udeležba

Po mnenju analitikov Roka Čakša in Aljaža Pengova Bitenca lahko Logar v nedeljo zmaga le ob nizki volilni udeležbi. Kot je Čakš dejal za STA, je nedeljski izid odvisen predvsem od tega, ali bo levi strani uspelo mobilizirati volivce, ki bodo glasovali proti Logarju. Tudi po mnenju Pengova Bitenca je ključno, koliko od tistih volivcev, katerih kandidat iz prvega kroga se ni uvrstil v drugi krog, bo ostalo doma, ker enostavno ne čutijo nobenega kandidata.

Tokratne predsedniške volitve so sicer sedme v zgodovini samostojne države. Na prvih volitvah leta 1992 je zmagal Milan Kučan, ki so mu volivci po petih letih podelili vnovičen mandat. Za njim sta Sloveniji predsedovala Janez Drnovšek in Danilo Türk, nato pa je sledilo desetletno predsedovanje Boruta Pahorja, ki bo svoj mandat uradno zaključil decembra. Če bi v nedeljo zmagala Pirc Musarjeva, kot napovedujejo javnomnenjske raziskave, bo Slovenija v nedeljo dobila prvo predsednico države v zgodovini.