Suarez in Cavani še četrtič zaporedoma na mundial

Montevideo, 11. novembra - Urugvaj bo na svetovnem prvenstvu v Katarju igral z morda najbolj izkušeno reprezentanco, polno veteranov. V 26-članski ekipi sta napadalca Luis Suarez (35 let) in Edinson Cavani (35), ki bosta zaigrala na četrtem zaporednem SP, ter branilca Diego Godin (36) in Martin Caceres (35). Za mundial se je vrnil tudi 36-letni vratar Fernando Muslera.