Napovedi režiserja Michaela Moora o modrem valu na vmesnih volitvah v ZDA se niso uresničile

New York, 11. novembra - Ameriški liberalni režiser in aktivist Michael Moore je bil skoraj edini, ki je pred torkovimi vmesnimi volitvami v ZDA napovedoval "demokratski modri val zmag" v bitki za kongres, ki pa se ni materializiral. Prav tako se niso uresničile napovedi anket in velike večine komentatorjev o rdečem republikanskem valu.