Avstralija in Velika Britanija že polfinalistki pokala BJK

Glasgow, 10. novembra - Teniške igralke Avstralije in Velike Britanije so si že zagotovile nastop v polfinalu letošnjega pokala Billie Jean King. Na finalnem turnirju v Glasgowu so Avstralke danes v skupini B s 3:0 premagale Belgijo, Velika Britanija pa je bila zvečer s 3:0 boljša od Španije.