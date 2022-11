DZ danes med drugim o pomoči upokojencem in domovom za starejše

Ljubljana, 11. novembra - DZ bo izredno sejo, ki se je začela v četrtek, danes nadaljeval z obravnavo predloga interventnega zakona, po katerem se bodo pokojnine novembra in decembra uskladile za 4,5 odstotka. Za toliko bo omejen tudi dvig oskrbnin v domovih za starejše. Domovom bo na voljo tudi pomoč pri financiranju plač in višjih stroškov hrane, elektrike in ogrevanja.