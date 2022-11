Ihan v romanu Karantena o času epidemije covida-19 in karantenah človeških zgodb

Ljubljana, 11. novembra - V Cankarjevem domu so v četrtek zvečer predstavili roman Karantena imunologa in pisatelja Alojza Ihana. Ihan je v romanu zgodbo treh prijateljev prestavil v kaotično obdobje začetkov epidemije covida-19. A roman ne govori le o karantenah ob okužbi z virusom, pač pa tudi o nekaterih človeških zgodbah, ki so v karantenah preživele desetletja.