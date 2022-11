Triglav v nadaljevanje evropske sezone tudi z Lahom in Popovićem

Kranj, 10. novembra - Vaterpolisti AVK Triglava, ki so pred časom gostili turnir pokaka LEN, bodo od petka do nedelje gostitelji še turnir prvega kroga novoustanovljenega pokala Challenger. Kranjčani se bodo v petek pomerili z dansko ekipo KVIK Kastrup (20.15), v soboto z nemškim Ludwigsburgom (20.15) in za konec turnirja v nedeljo še z grško ekipo Apollon (11.45).